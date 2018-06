Si la plupart des visiteurs ont été évacués par hélicoptère, une cinquantaine ont dû passer la nuit de lundi à mardi au sommet.

Le téléphérique a été frappé par de fortes rafales lundi après-midi, causant une surtension vers 15 h 30.

« Avec ces rafales et ces vents, nous avons eu des surtensions et des pointes de tension qui ont amené le SkyTram à s'arrêter », a expliqué Brian Rode, le vice-président des ventes et du marketing de Marmot Basin et du téléphérique SkyTram.

Il ajoute qu'aucun passager n'est resté coincé dans le téléphérique parce que le service a utilisé une source d'énergie auxiliaire pour permettre aux wagons d'atteindre le sommet et de descendre les passagers.

Vers 19 h 30, Ski Marmot, l'exploitant du téléphérique a ensuite utilisé deux hélicoptères pour descendre les gens qui se trouvaient au sommet.

Les hélicoptères ont transporté 110 personnes vers la base. L'opération a été supervisée par Parcs Canada. Les opérations ont toutefois dû s'arrêter vers 23 h, laissant 50 personnes en haut de la montagne, dont 10 membres du personnel qui ont dû dormir dans un restaurant.

Ce n'est pas une expérience que ces personnes vont oublier de si tôt et je pense que beaucoup d'entre eux vont avoir une belle histoire à raconter Brian Rode, téléphérique SkyTram

Personne n'a été blessé, mais l'entreprise mènera une enquête pour déterminer ce qui s'est passé et ce qui pourrait être fait pour que cela ne se reproduise pas.

Le téléphérique SkyTram construit en 1964 demeure fermé.

Ski Marmot espère rouvrir son attraction touristique à temps pour la longue fin de semaine de la fête du Canada.