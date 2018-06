La chaleur devrait être si intense qu’elle pourrait compromettre les festivités entourant la fête du Canada. « C’est une possibilité », reconnaît une porte-parole de Patrimoine canadien, Dominique Tessier.

« On essaie de ne pas annuler les choses. La première étape ça serait soit de réduire [la durée des] numéros ou de repousser à plus tard les spectacles », ajoute-t-elle, voulant se faire rassurante.

Mme Tessier affirme que les conditions météorologiques sont toujours prises en considération dans l’organisation d’événements semblables.

« On a des stations de remplissage de bouteilles d’eau qui vont être partout en ville et sur la colline du Parlement », souligne-t-elle.

On invite les gens à suivre les avis météo et de se préparer d’avance. Dominique Tessier, porte-parole de Patrimoine canadien

Le surintendant aux relations publiques du Service paramédic d’Ottawa, Marc-Antoine Deschamps, indique que plus d’employés seront sur place cette année.

« Avec la chaleur [annoncée] on s’attend à voir plus de patients, c’est certain. Donc, on a augmenté notre personnel en conséquence », explique-t-il.

M. Deschamps ajoute que le plus grand défi du week-end sera sans doute la météo. Il indique travailler de concert avec Patrimoine canadien et le Service de protection parlementaire afin de s’assurer que tout se passe bien.

Chaleur intense

Des températures maximales de 30 °C à 36 °C le jour et un indice humidex de 44 à 46 sont prévus. Par ailleurs, le thermomètre ne descendra pas sous 20 °C à 23 °C durant la nuit.

La fin de l’épisode de chaleur n’a pas encore été déterminée, mais selon les indications d’Environnement Canada, la canicule pourrait persister jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

« La chaleur extrême peut entraîner la déshydratation, l’épuisement par la chaleur, un coup de chaleur et même la mort », rappelle Santé publique Ottawa.

L’agence municipale de santé recommande à la population de boire beaucoup d’eau toute la journée et d’éviter la caféine et l’alcool.

Il est également conseillé de ne jamais laisser d’enfants, de personnes âgées ou d’animaux sans surveillance dans un véhicule, d’appliquer un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus, et d’éviter de se livrer à des activités physiques ardues à l’extérieur.

Environnement Canada estime que cet épisode de chaleur devrait être le plus important de la saison jusqu’à présent. Des mises à jour seront publiées à ce sujet cette semaine.

Avec les informations d'Amanda Pfeffer