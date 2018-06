Des températures maximales entre 30 °C et 36 °C le jour et un indice humidex entre 44 et 46 sont prévus. Par ailleurs, le thermomètre n'affichera pas plus bas que 20 °C à 23 °C durant la nuit.

La fin de l’épisode de chaleur n’a pas encore été déterminée, mais selon les indications d’Environnement Canada, la chaleur pourrait persister jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

La chaleur extrême peut entraîner la déshydratation, l’épuisement par la chaleur, un coup de chaleur et même la mort, rappelle Santé publique Ottawa.

L’agence municipale recommande à la population de boire beaucoup d’eau, toute la journée, et d’éviter la caféine et l’alcool. Il est également conseillé d’éviter de se livrer à des activités physiques ardues à l’extérieur, de ne jamais laisser d’enfants, de personnes âgées ou d’animaux sans surveillance dans un véhicule, et d’appliquer un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus.

Environnement Canada estime que cet épisode de chaleur devrait être le plus important de la saison jusqu’à présent. Des mises à jour seront publiées à ce sujet cette semaine.