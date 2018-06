La prochaine directrice générale, qui est bilingue, commencera son mandat de cinq ans le 30 juillet prochain, a indiqué la ministre Joly dans un communiqué.

Avant de devenir présidente et chef de la direction d’Interactive Ontario, Christa Dickenson avait assumé des fonctions chez Rogers, CPAC et CTV.

Selon la ministre, Mme Dickenson est une « porte-parole efficace » et « possède un sens aigu des affaires et un talent sans égal pour l’innovation ».

Carolle Brabant dirigeait Téléfilm Canada depuis 2010.

Dans un communiqué diffusé par l’organisme fédéral, Mme Dickenson a dit être très heureuse de sa nomination.

« J’ai très hâte de faire partie de cet organisme qui place ceux et celles qui racontent les histoires canadiennes à l’avant-plan de notre culture depuis plus d’un demi-siècle. Travailler aux côtés des talents incroyables de l’industrie cinématographique canadienne est non seulement inspirant, mais c’est aussi une leçon d’humilité », a-t-elle déclaré.

Le conseil d’administration a accueilli avec enthousiasme la nouvelle.

« Mme Dickenson possède de grandes compétences en gestion, un sens aigu des affaires et une vaste expérience sur le plan des politiques, ce qui sera d’une aide inestimable pour amener Téléfilm et l’industrie à voir plus grand et à mettre en place son plus récent plan stratégique », a déclaré G. Grant Machum, président par intérim du conseil d’administration.