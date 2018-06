Depuis le 29 mai, une voie a été retranchée entre la rue des Saguenéens et la rue des Champs-Élysées pour la réfection des conduites d'aqueduc.

Des commerçants sont témoins chaque jour d'infractions au Code de la route dans ce stationnement.

Moi, ça fait environ six mois que je travaille ici et en un mois, j'ai vu trois accidents en face du restaurant. Il y a vraiment un bouchon de circulation où l'intersection , raconte Priscillia Lageux, employée au Québec Resto.

La Ville de Saguenay, qui gère les travaux, affirme qu'elle est bien au fait de la situation.

On aurait pu fermer l'accès, mais ça aurait nui aux commerçants [...] On en a de cinq à six semaines, tout le monde a hâte que ça finisse , explique Michel Tremblay, conseiller municipal.

Les automobilistes qui passent par un terrain privé pour éviter un feu de circulation peuvent recevoir une amende de 100 $.

Effectivement, il y a beaucoup d'automobilistes qui utilisent le stationnement de cette façon-là et le code de la sécurité routière est très clair : il est interdit de le faire , souligne Bruno Cormier, porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay.

Les Immeubles Perron qui sont propriétaires de cette place d'affaires affirment que ce n'est pas d'hier que certains automobilistes contournent les feux de circulation de cette façon.

Les propriétaires doivent bientôt refaire l'asphalte du stationnement et ils songent à installer des dos-d'âne pour ralentir le passage des voitures.