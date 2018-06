Lors de son témoignage à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) à Regina, la commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré qu'elle ne croyait pas que la représentation des hommes et des femmes atteindrait l'égalité complète au sein du corps policier.