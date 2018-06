Les quatre municipalités de l'Estrie avaient décidé d'unir leurs forces l'an dernier afin d'éradiquer la berce du Caucase de leur territoire. Elles estimaient à une dizaine d'années le temps qu'il faudrait pour arriver à leurs fins.

« Une éradication complète, pour un endroit comme ici, c'est de trop rêver, signale Nicolas Trottier, président de Quadra Environnement. On va cependant être capable de réduire la présence du Caucase à des niveaux acceptables. »

Nicolas Trottier, président de Quadra Environnement Photo : Radio-Canada

« Il y en a le long de la piste cyclable, il y en a dans les champs, dans les bois, il y en a véritablement partout », fait-il remarquer.

Pour être efficace, son entreprise, qui a amorcé son mandat en 2017, cible en priorité les zones sensibles, soit près des cours d'eau où les graines voyagent facilement et sur les pistes cyclables pour éviter aux usagers tout contact avec une plante qui peut brûler au troisième degré.

C'est une plante toxique. On trouve la sève dans les feuilles, dans les racines, dans les fleurs et jusque dans les graines. Les équipes doivent avoir un équipement de protection intégrale avec une visière et des gants de caoutchouc. Nicolas Trottier, président de Quadra Environnement

Le travail doit se faire mécaniquement à la main puisqu'il est défendu d'utiliser des pesticices dans des zones en milieu humide.

« C'est physique, les plants sont gros et plus le temps avance, plus c'est fastidieux », mentionne Valérie Bérubé, une employée.

« On va viser les semenciers : les plants qui vont produire des fleurs, donc des graines cette année. Ça veut dire que tous les plants qui sont autour, on n'a pas le temps de les traiter cette année, mais ils sont signalés dans un système d'information géographique », signale Nicolas Trottier.

Il existe au moins sept colonies majeures connues sur le territoire.