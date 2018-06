Une publication sur Reddit a semé la controverse le week-end dernier en comparant le succès de Childish Gambino à la pièce American Pharaoh, publiée en 2016 par le rappeur Jase Harley.

Plusieurs internautes ont souligné que les deux chansons partagent plusieurs similarités.

Jase Harley a affirmé sur Instagram qu’il était touché d’être reconnu comme l’une des inspirations à l’origine du vidéo choc de Childish Gambino, mais qu'il ne souhaitait pas entreprendre de démarches légales.

Le gérant de Childish Gambino semble s’être également immiscé dans le débat. Dans un tweet qui a ensuite été effacé, il affirmait que This is America avait été créée il y a plus de trois ans, bien avant la mise en ligne d’American Pharaoh.

La publication en mai dernier du vidéoclip de This is America avait créé une commotion sur les réseaux sociaux. La vidéo, qui interroge la société américaine sur son rapport au racisme, aux armes, à la violence et la consommation, avait franchi le seuil des 100 millions de vues en quelques jours