Le nouveau conseil sera formé de 13 administrateurs, dont quatre élus municipaux incluant la mairesse à la présidence.

Les nouveaux membres seront sélectionnés cette semaine par un comité et connus mardi lors du prochain conseil municipal.

Une cinquantaine de personnes issues de différents secteurs d’activités se sont montrées intéressées à faire partie du CA.

Seul le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard, est déjà nommé.

Le comité analysera plusieurs critères pour prendre sa décision.

Les gens doivent demeurer à Saguenay et être actifs au niveau de l’emploi et, vous comprenez qu’à travers toutes les candidatures qu’on a reçues, il y a des CV qui sont assez diversifiés soit en implication directement dans leur domaine de travail ou à travers des organismes communautaires. On va faire l’analyse de qui à quelle force et tout et tout , explique la mairesse Josée Néron.

Les conseillers municipaux sont satisfaits de la réorganisation au sein de Promotion Saguenay.

Il faut dire que la gouvernance de l’organisme a été vivement critiquée sous l’ancienne administration municipale de Jean Tremblay.

Depuis le 5 novembre, ça fait 7 mois que ça dure. Je pense qu’on va partir sur des bases solides et je pense qu’on n’a brimé personne dans tout le processus. Ça a été un peu long, mais je pense que tout le monde a été satisfait , souligne le conseiller Michel Potvin

Le conseil d'administration actuel de Promotion Saguenay était formé de 15 membres venant du milieu des affaires.

La mairesse restera à la présidence de l'organisme, mais elle pourrait déléguer ses fonctions à un membre du conseil d'administration.