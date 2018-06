Un texte de Piel Côté

C'est en tout cas l'avis d'élus, de centres de formation professionnelle et d'acteurs de l'industrie de la construction de la région.

Depuis plus de deux ans, le Centre de formation Frère-Moffet, situé à Ville-Marie au Témiscamingue, tente d'offrir les formations de plomberie-chauffage, de calorifugeage et de réfrigération. Ses tentatives se sont jusqu'ici soldées par une suite de refus.

Le ministère de l'éducation est celui qui attribue les programmes, mais la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) prévoit que la CCQ doit donner un avis au ministère de l'Éducation sur les demandes d'autorisation des programmes pour les métiers de la construction.

La directrice du Centre Frère-Moffet, Marie-Luce Bergeron, croit que l'avis de la CCQ influence la décision du ministère.

« Le ministère dit "oh non, ce n'est pas si simple que ça", parce que la CCQ fait des pressions très fortes auprès du ministère pour qu'il n'octroie aucune carte [de programme de formation professionnelle] », soutient Mme Bergeron.

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, cherche à comprendre pourquoi la CCQ bloque le développement de nouveaux points de formation.

« Cela a une incidence directe sur le développement de notre territoire, sur les chantiers du territoire et sur les entreprises », affirme Mme Bolduc.

L'entreprise Manseau et Perron, de Rouyn-Noranda, recherche des frigoristes. On y déplore aussi l'absence de formations pour plusieurs corps de métiers spécialisés.

La directrice des ressources humaines, Annie Tremblay, estime que le fardeau de la formation revient trop souvent aux entreprises.