Un texte de Patrick Henri

Samuel Giguère a reçu l’appel du directeur général des Eskimos Brock Sunderland, mercredi dernier. Dès le lendemain, il s’envolait vers Edmonton afin d’officialiser les détails de son nouveau contrat.

L’appel des Eskimos n’est pas venu comme une surprise, Giguère avait déjà discuté plusieurs fois avec Sunderland.

J’ai toujours aimé suivre les Eskimos, aujourd’hui, je suis fier de me joindre à eux. Samuel Giguère, receveur, Eskimos

À son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, mardi, il ne semblait avoir aucun problème à suivre le rythme.

Les entraîneurs ont été bons avec moi, ils m’ont laissé de bonnes périodes de repos, a-t-il dit après l’entraînement.

Le quart-arrière Mike Reilly a été impressionné du premier entraînement de l’ancien des Alouettes et des Tiger Cats.

On voit tout de suite que c’est un vétéran , a mentionné le joueur par excellence de la LCF en 2017. Les recrues ont besoin de plusieurs semaines pour comprendre le livre de jeu, lui ne semblait pas perdu du tout sur le terrain, même s’il n’a pas joué depuis l’an passé.

Pour garder la forme, Giguère s’est entraîné avec d’autres joueurs sans contrat. Il ajoute que les quarts universitaires sont toujours prêts à aider en lançant des ballons.

Giguère a aussi fait partie de l’équipe nationale de bobsleigh la saison dernière. Il s’est rendu aux Jeux olympiques de Pyeongchang comme substitut, mais n’a pas pris part à la compétition.

Pas question d’arrêter

J’avais déjà discuté avec mon épouse, si je recevais un appel et que l’offre était bonne, j’allais l’accepter, affirme celui qui a passé trois saisons dans l’organisation des Colts d’Indianapolis et deux dans celle des Giants de New York, dans la NFL.

Giguère mentionne qu’il se sent en pleine forme et qu’il est encore capable d’aider une équipe de la LCF.

Dès qu’il aura eu le temps de s’installer dans la capitale albertaine, sa conjointe et ses trois filles devraient venir le retrouver.

Pas d’amertume envers les Alouettes

Le joueur originaire de Sherbrooke a passé les trois dernières campagnes avec les Alouettes de Montréal.

L’équipe l’a libéré en janvier.

C’est certain que ça ne s’est pas passé comme je l’aurais souhaité, mais les Alouettes ont pris une décision d’affaires et je comprends. Ça fait partie du sport professionnel. Samuel Giguère, receveur, Eskimos

Giguère dit qu’il a rapidement tourné la page et qu’il a continué de se préparer, comme s’il était sous contrat avec une équipe pour la saison 2018.

Les Eskimos reçoivent vendredi les Lions. On devrait savoir plus tard cette semaine si Giguère sera où non de la formation.