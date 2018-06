Monique Polloni a rencontré l'auteur-compositeur-interprète québécois lors de son passage au Festival d'été francophone, en 2017. Après le test de son, juste avant de monter sur scène, Paul Piché s'est ouvert sur sa voix, un instrument qui lui permet de vivre l'émotion et dont il prend bien soin.

Chanter, c'est un peu pleurer, c'est comme si ça remplit déjà le rôle et ça soulage le besoin. Paul Piché