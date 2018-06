un texte de Lyssia Baldini

Depuis plus de trois jours, deux artistes et un assistant travaillent sans arrêt pour construire six sculptures sur le thème de la plage.

Chaque sculpture prend environ 3 jours pour être créée et finalisée. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

L'artiste Guy-Olivier Deveau, l'un de deux sculpteurs professionnels dont le travail est à l'honneur cette année, a découvert sa passion aux Îles de la Madeleine il y a plus de 15 ans.

J'ai commencé la sculpture de sable aux Îles-de-la-Madeleine, où je suis d'origine. J'ai travaillé pendant l'été sur des sculptures de façon amateur. Je participais aux concours qu'il y avait là-bas et j'ai acquis pas mal de bases. Guy-Olivier Deveau, sculpteur de sable

C'est tout un procédé et un travail méticuleux qu'est l'art de la sculpture de sable...

La première étape est le compactage. Il faut utiliser des caissons pour compacter le sable, un peu dans le même principe qu'avec des coffrages à béton.

Première étape d'une sculpture de sable est le comptactage. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Une fois que le compactage est terminé, les artistes peuvent commencer leur travail bloc par bloc. Il est important de commencer le travail par le haut pour terminer par le bas puisque le sable se retrouvera sur le bas de la pièce.

Il n'y a pas vraiment d'outils professionnels fabriqués pour travailler le sable. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Le sculptage débute. À l'aide d'outils improvisés, tels que des petites pelles, des petits pinceaux, des truelles à peinture, des couteaux à dents ou même des fourchettes, l'oeuvre prend tranquillement sa forme.

Sculpture réalisée par l'artiste Guy-Olivier Deveau Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Une fois la sculpture terminée, les artistes utilisent un scellant pour la protéger contre l'érosion. Une sculpture bien entretenue, malgré les intempéries, peut vivre plusieurs mois.

Pour moi, avoir l'opportunité de pouvoir projeter une image et de la rendre concrète et de pouvoir la montrer aux gens, c'est vraiment une chance exceptionnelle de pouvoir faire ce métier-là! Guy-Olivier Deveau, sculpteur de sable

C'est lorsqu'il a déménagé dans la ville de Québec que son expérience s'est vraiment développée. Il a rencontré des professionnels qui l'ont engagé pour travailler avec eux sur plusieurs événements.

Il y a environ dix ans, Guy-Olivier a participé à son premier concours, c'est-à-dire le Championnat du monde à Harrisson, en Colombie-Britannique. Il a réussi à se placer en 4e position dans la catégorie « solo ».

Le sculpteur Guy-Olivier Deveau au travail Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Maintenant avec le feu vert sur ces créations, Guy-Olivier trouve son inspiration dans les sujets grotesques et philosophiques.

Femme à la plage est le nom de la sculpture réalisée par l'artiste Guy-Olivier-Deveau. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il a d'ailleurs voulu, par sa sculpture Femme à la plage, briser les stéréotypes de l'image du coprs idéal. Il croit que les gens devraient s'accepter tels qu'ils sont.

Peter Vogelaar, l'autre artiste invité, a connu Guy-Olivier il y a près de 15 ans aux Îles-de-la-Madelaine. Il était déjà un artiste professionnel dans l'art de la sculpture du sable.

Le maire Don Iveson est représenté en sculpture par Peter Vogelaar Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Cette année, il a voulu représenter le maire d'Edmonton, Don Iveson, en tant que sauveteur qui veille sur sa ville. Son autre sculpture est celle d'un grand château.

Les deux artistes se sont liés d'amitié et se retrouvent souvent ensemble à des concours ou lors de festivals.

Le sculpteur de sable Peter Vogelaar Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

C'est un petit monde, le monde de la sculpture de sable. Il doit y avoir en tout 400 artistes dans le monde entier. Et c'est une communauté très conviviale, c'est vraiment une famille. Peter Vogelaar, sculpteur de sable

Sur le site, il y a également une barque retournée et une sculpture qui reste à découvrir. Celle-ci restera cachée jusqu'à la fin du festival !

Le festival de sculpture de sable à Edmonton commence le vendredi 19 juin et se termine le dimanche 8 juillet, à l'angle de l'Avenue Whyte et du boulevard Gateway. Les heures d'ouverture sont de 10 h à 22 h.

Le prix d'entrée est établi par don.