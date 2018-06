Pendant une semaine, ils ont découvert le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Si certaines des activités relevaient de la visite touristique, les ambassadeurs ont surtout été introduits aux grands enjeux auxquels fait face cette région du pays, notamment les changements climatiques, les défis énergétiques et les conditions de vie des communautés autochtones.

Le groupe d'ambassadeurs a terminé la tournée d'une semaine au Collège du Yukon qui est en voie de devenir une université en 2020. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

« Un grand défi »

L'ambassadrice de France, Kareen Rispal, a vite noté les conditions de vie « difficiles » de certaines collectivités.

On pense toujours que le Canada est un pays où l'on vit très bien où les gens sont très aisés et là, on est allé à la découverte de communautés autochtones qui vivent dans des conditions difficiles Kareen Rispal, ambassadrice de France

L'ambassadrice de France au Canada, Kareen Rispal, a entre autres retenu de son passage dans les territoires du Nord les problématiques liées aux changements climatiques. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Kareen Rispal a par ailleurs compris le dilemme pour ces communautés de préserver leur culture tout en voulant adopter la modernité : « C'est un chemin difficile sur lequel ils sont engagés. »

Selon Christopher Duschenes, directeur général au développement des politiques économiques pour le ministère Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) qui accompagnait le groupe, cette réalité difficile n'est pas à cacher, au contraire.

On fait du progrès, il reste beaucoup de choses à faire, mais on veut être ouverts, transparents, honnêtes, que oui le Canada fait de bonnes choses partout au monde, mais qu'on a encore de grands défis. Christopher Duschenes, directeur général au développement des politiques économiques, RCAANC

L'accompagnateur a remarqué que cette réalité avait particulièrement touché les ambassadeurs, entre autres ceux de pays en voie de développement. « Il y a des choses en commun dans leurs petits villages et petites villes en termes de problèmes sociaux, en termes de défis avec les infrastructures qui sont très semblables à ce qu'ils ont vu cette semaine. »

La tournée, selon lui, aura donc permis de donner un aperçu des défis et des succès de cette région encore méconnue pour le reste des Canadiens.

Quelques-uns des ambassadeurs en visite dans le Nord canadien posent au site historique SS Klondike de Parcs Canada à Whitehorse. Photo : Gouvernement du Canada

L'économie pas une priorité, mais un potentiel

Christopher Duschenes ne croit pas que la question économique était à l'avant-plan des objectifs des ambassadeurs.

L'ambassadrice d'Allemagne a toutefois noté certaines possibilités alors que ses compatriotes sont nombreux à choisir le Yukon comme terre d'accueil. Le pays occupe le quatrième rang des pays d'origine chez les immigrants étrangers.

L'ambassadrice d'Allemagne au Canada, Sabine Sparwasser, croit qu'un vol touristique de son pays vers le Yukon en hiver serait souhaitable. Photo : Radio-Canada/Meagan Deuling

Avec la ministre du Tourisme et celui du Développement économique [du Yukon] on se demande comment serait-il possible de générer suffisamment d'intérêt pour que les [Allemands] puissent venir en hiver parce que je crois que le Yukon prend réellement notre imagination. C'est un endroit avec tant de terre et de possibilités qui séduit les Européens stressés. Sabine Sparwasser, ambassadrice d'Allemagne au Canada

Au-delà du tourisme, Sabine Sparwasser a remarqué au Yukon en particulier une « tendance à l'énergie renouvelable et à l'économie durable qui sont des aspects particulièrement d'intérêt pour l'Allemagne » qui conçoit, ajoute-t-elle, des produits dans le domaine. Elle se réjouit d'avoir vu la réalité et de pouvoir, dit-elle, rapporter ses observations.

Kareen Rispal affirme avoir été plus initiée à la question économique au Yukon que dans les deux autres territoires.

« Je trouve que le Yukon est très dynamique, on sent la vitalité, on sent la diversité, toutes les activités liées au tourisme et à l'entrepreneuriat. [...] Au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest, on voit d'autres aspects comme les problèmes de l'Arctique, des changements climatiques, de la recherche, et nous en France, on a beaucoup d'équipes de scientifiques qui collaborent sur ces thématiques. »

Le sommet du Dome où se trouvait le minibus qui a pris feu est une excursion touristique favorite à Dawson. Photo : Corey Cartwright

Un incident « malheureux »

La visite des ambassadeurs aura toutefois été marquée par un incident notoire lors de leur passage à Dawson au Yukon alors que le minibus qui les emmenait vers une excursion touristique a brûlé sous leurs yeux.

« C'est malheureux et un choc pour tout le monde, mais il n'y avait aucun danger et tout le monde était sorti 20 minutes plus tôt. [...] Un petit incident qui n'aura aucun impact négatif de leur mémoire de la semaine », insiste Christopher Duschenes du gouvernement fédéral.

Le propriétaire de l'entreprise touristique Goldbottom Tours, Dave Millar, affirme qu'un des deux minibus qui transportaient le groupe a pris feu alors qu'il était stationné et que tout le monde, ainsi que les bagages, en était sorti.

La cause n'est pas connue, mais le chef pompier de la Ville de Dawson, Jim Regimbal, affirme qu'il ne s'agit pas d'une première en raison de la montée abrupte jusqu'au sommet. « Quand il fait chaud, que le soleil est là, et à défaut de meilleurs termes le mélange d'air est juste, ça arrive. »