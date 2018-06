Janet Jones, propriétaire de J. J. Services, a plaidé coupable à six chefs d’accusation et a été condamnée à une amende de 7200 $.

Elle évite ainsi un procès et voit 52 autres chefs d’accusation être abandonnés.

J. J. Services réalisait les inspections des autobus scolaires appartenant à Kelloway Investments. Le propriétaire de cette compagnie est Jim Kelloway, le frère de Janet Jones.

En janvier 2017, le district scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador a inspecté des autobus assurant le transport des écoliers, sans l’annoncer à l’avance. L’opération surprise a révélé des problèmes sur les 58 autobus scolaires qui avaient pourtant été inspectés un mois plus tôt par J. J. Services.

Chaque certificat d’inspection portait la même signature, celle de Gerald Butt, le mécanicien en chef du garage. Cependant, M. Butt était absent et séjournait à l’extérieur de la ville lors des prétendues inspections. Les soupçons se sont alors portés sur Mme Jones.

L’avocat de Janet Jones, Bob Simmonds, a plaidé qu’il n’y avait aucun moyen de prouver que les défauts relevés par le district scolaire n’étaient pas survenus dans le mois suivant la date où les véhicules avaient, selon les certificats d’inspection, été examinés par J. J. Services.

J. J.Services réalisait les inspections des autobus scolaires appartenant à Kelloway Investments. Photo : CBC

Mme Jones a dit au juge que la situation lui avait « ouvert les yeux ».

« Votre honneur, ça ne se reproduira plus jamais », a-t-elle dit au magistrat.

Le district scolaire a annulé son contrat avec la compagnie d’autobus scolaires en 2017 après que les inspecteurs aient entre autres décelé des problèmes de freins et de défectuosités des portes d’urgence des véhicules.

Janet Jones faisait initialement face à 58 chefs d’accusation, un pour chaque autobus. Les six chefs pour lesquels elle a plaidé coupable concernent six autobus, mais un seul d’entre eux n’est plus en circulation. Il a été déterminé que les cinq autres n’avaient que des défectuosités mineures qui n’avaient pas mis en danger la sécurité des élèves qu’ils transportaient.

Kelloway Investments faisait également face à 58 chefs d’accusation, abandonnés en janvier dernier par la Couronne, qui estimait qu’elle ne réussirait pas à obtenir un verdict de culpabilité contre l’entreprise.