Krishna Roy, qui maîtrise déjà quatre langues, est la doyenne de sa classe à l’école de français Edu-Inter.

« J'apprends le français seulement pour mon plaisir, parce j'ai rêvé qu'un jour je pourrais parler français couramment », explique celle qui vit à Washington.

Elle ne parlait pas français avant son arrivée à Québec, il y a quelques semaines seulement. Krishna Roy est maintenant capable d’avoir une conversation en français.

« J'aime beaucoup le français, parce que c'est une langue très belle, très musicale, une langue très poétique », souligne celle qui a été la première femme à avoir étudié à l’Université Princeton, où elle a complété un doctorat en démographie.

Selon son professeur, Krishna Roy est une étudiante exceptionnelle. Photo : Radio-Canada/Nicole Germain

« Une étudiante exceptionnelle »

Ses professeurs ne sont pas surpris de sa performance en raison de son parcours hors du commun.

« Il y a une espèce de cliché qui existe, qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus la capacité d'apprendre une nouvelle langue. C'est totalement faux! Il faut juste le courage d'aller au-devant de ça, et je pense que Krishna nous donne un merveilleux exemple », souligne le professeur titulaire Simon Trudeau.

C'est quand même un âge assez avancé pour commencer les classes de français. Il faut dire que Krishna est une étudiante assez exceptionnelle. Simon Trudeau, professeur titulaire à l’école de français Edu-Inter

Krishna Roy a travaillé toute sa vie comme démographe pour les Nations unies. Un travail qui l'a amenée à voyager dans de nombreux pays. Elle a toutefois un coup de coeur pour la ville de Québec.

« Les gens sont très gentils, très amicaux. Je suis très contente ici, je voudrais beaucoup revenir », termine-t-elle.

D’après un reportage de Nicole Germain