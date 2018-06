Un texte de Davide Gentile

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, 57 % des CHSLD sont en mauvais ou en très mauvais état. À l'opposé, on trouve la région de la Capitale-Nationale, où 8 % des CHSLD sont en mauvais ou en très mauvais état.

Le cas du CHSLD Nicolet

Devant le bâtiment du CHSLD Nicolet, dans l'est de Montréal, de vieux papillons décolorés illustrent la volonté du personnel d'essayer d'égayer les lieux, mais les signes d'usure sont nombreux. Plusieurs balcons sont fermés parce qu'ils sont trop rouillés. En face du bâtiment, les deux balançoires sont brisées. À l'intérieur, la peinture est défraîchie et les espaces communs sont minuscules.

Ce CHSLD a obtenu la cote « E » du Conseil du Trésor, ce qui veut dire qu'il est en « très mauvais état » ou « critique ». Québec estime que l'établissement, qui héberge 114 personnes, a besoin de 9 millions de dollars en travaux pour retrouver un état acceptable.

Des chiffres qui découlent de la première évaluation complète de tous les bâtiments du réseau de la santé et des services sociaux.

La carte de l'état des CHSLD au Québec

L'est de Montréal et les banlieues

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal compte 54 % des 26 bâtiments de CHSLD en mauvais ou en très mauvais état. Son PDG, Yvan Gendron, pense que Québec reconnaît que la situation dans ce coin pauvre de la métropole est critique.

« On reçoit 35 % de toute l'enveloppe provinciale [pour les révocations] tellement nos bâtiments sont vétustes », dit-il. C'est d'ailleurs dans son CIUSSS qu'on trouve l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui doit faire l'objet de rénovations majeures.

La région des Laurentides doit aussi face à un problème de vétusté : 38 % de ses CHSLD sont en mauvais ou très mauvais état. C'est le cas du Centre d'hébergement de Labelle.

Au Centre d'hébergement de Labelle, les corridors sont trop étroits, et on trouve encore des chambres où logent deux résidents. Photo : Radio-Canada

Le cadre est enchanteur et le personnel, clairement dévoué, mais les corridors sont trop petits, et on y trouve encore des chambres à deux résidents. Certaines personnes âgées passent leurs dernières années dans un lit installé à une soixantaine de centimètres de leur voisin.

Le directeur adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, Yves Saint-Onge, admet qu'il manque d'espace. « Aujourd'hui, on n'accepterait pas que des gens vivent dans des endroits aussi restreints, mais à Labelle, ils sont habitués à vivre dans ces milieux-là. Et des plaintes, on n'en a pratiquement pas. »

Ce centre sera d'ailleurs fermé et démoli d'ici deux ans.

Louer au privé

Puisque le temps presse, certains cherchent d'autres options pour accélérer les choses.

Le CISSS des Laurentides veut louer au secteur privé plutôt que de bâtir à ses frais un édifice dont il serait propriétaire. Cependant, c'est le personnel syndiqué du Centre d'hébergement de Labelle qui continuera d'offrir les services dans le futur centre.

Yves Saint-Onge affirme que cette nouvelle méthode permettrait de gagner beaucoup de temps. « C'est un modèle qui va nous prendre un an et demi avant le déménagement, au lieu de cinq à sept ans dans un modèle traditionnel », affirme le gestionnaire.

Deux autres projets de CHSLD seront réalisés en louant des bâtiments au secteur privé dans les Laurentides.

Les craintes de la CSN

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) s'inquiète de cette nouvelle formule de location de bâtiments qu'envisage aussi le CISSS de l'Estrie.

« Il s'agit d'un autre forme de PPP (partenariat public-privé) », estime Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux FSSS-CSN. Selon lui, il existe « une expertise suffisante dans le secteur public » pour assurer l'entretien des édifices du réseau de la santé et des services sociaux.

Selon la FSSS-CSN, louer un bâtiment pourrait au bout du compte coûter plus cher que de construire un bâtiment.