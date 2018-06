Un texte de Marie Isabelle Rochon

Florence Barron en a épaté plus d’un la fin de semaine passée en terminant 60e sur 102 personnes lors du 25 kilomètres de Miquelon.

Étant la seule dans sa catégorie d’âge, elle a aussi remporté un prix pour sa course réalisée en 2 heures 29 minutes et 12 secondes.

Je voulais laisser ma marque. J’étais très heureuse et je me sentais bien. C’était une belle journée et une belle course. Florence Barron

Florence Barron lors de la remise des prix du 25 kilomètres de Miquelon Photo : Jean-Pierre Detcheverry

Une grande sportive

Vive d’esprit et débordante d’énergie, Florence Barron n’en est pas à sa première compétition.

Elle a commencé à courir à l’âge de 59 ans et ne s’est jamais arrêtée depuis. Chaque été, elle participe à une quinzaine de compétitions dans la province, ce qui lui a valu de nombreuses médailles.

Florence Barron devant les médailles remportée depuis les 20 dernières années Photo : Radio-Canada/Marie Isabelle Rochon

Je me sens bien et je peux me vanter que je n'ai jamais de blessures. J'ai couru 25 kilomètres et je me sens bien. Je ne veux pas arrêter de courir. Florence Barron

En plus de la course, Florence Barron fait de la natation, de la randonnée, du yoga et du patinage.

Elle est convaincue que le sport la garde éloignée de toutes maladies. Elle espère pouvoir encore continuer à pratiquer la course à pied pour de nombreuses années.