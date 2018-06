Selon le dernier recensement de Statistique Canada, la région de Sarnia-Lambton compte environ 200 000 résidents, dont près de 5000 sont francophones. C’est une proportion plus élevée qu’à Markham, qui a récemment obtenu sa désignation malgré le faible pourcentage de francophones qui y habitent.

Ce fait encourage la communauté francophone de Sarnia à militer pour que leur région obtienne à son tour sa désignation en vertu de la Loi sur les services en français.

Comme la mobilisation politique de tous les ordres de gouvernements est nécessaire pour que la loi soit appliquée, au printemps dernier, les organismes francophones de Sarnia ont rencontré les élus de la région pour savoir s’ils appuyaient le projet.