Le promoteur David Duperron espère pouvoir faire les travaux de préparation des terrains à l'automne, ce qui permettrait à l'hôtel d'être construit à temps pour la saison estivale 2019.

L’hôtel dépend toutefois de la construction du centre des congrès, qui serait géré par la MRC des Basques.

L’hôtel dépend vraiment de l’arrivée de cet équipement-là [le centre des congrès], parce qu’il va s’y greffer. Ça va être un équipement qui va être important pour canaliser surtout les activités d’hiver à Trois-Pistoles. David Duperron, promoteur

En septembre 2017, des promoteurs, la MRC des Basques et la Ville de Trois-Pistoles ont annoncé qu’un restaurant, un hôtel, une station-service et un centre des congrès seraient construits à l’intersection des routes 132 et 293.

D'après les informations de Patrick Bergeron