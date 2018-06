Un texte de René Landry

Cela peut paraître étonnant vu l'intensité de l'incendie, mais ces objets sont à peu près intacts.

Les ruines de l'église à Bas-Caraquet Photo : Radio-Canada/René Landry

L'évêque de Bathurst, Daniel Jodoin, voit déjà les objets récupérés dans une nouvelle église qui serait construite à Bas-Caraquet.

Des objets liturgiques de l'église de Bas-Caraquet, à peu près intacts Photo : Radio-Canada/René Landry

Trois vitraux ont été sauvés dans la sacristie et aussi les meubles de la sacristie qui étaient sur les côtés du mur du fond. Donc, on a récupéré calice, ciboire, ostensoir, encensoir. Ce sont des objets précieux qui ont été récupérés par chance.

L'évêque de Bathurst, Daniel Jodoin Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Mardi, des personnes qui ont vu ces objets entassés dans le presbytère ont semblé étonnées de les revoir et ont poussé des oh! et des ah!

Même les personnages de la crèche ont survécu à l'incendie de l'église Photo : Radio-Canada/René Landry

Des personnages de la crèche, en parfait état, ont également survécu à l'incendie de l'église Saint-Paul.