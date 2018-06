Dans son dernier rapport publié mardi, le protecteur a étudié la vie de 12 jeunes qui ont eu affaire aux services sociaux de l’Alberta et qui sont morts de leur consommation de drogues entre octobre 2015 et septembre 2017.

M. Graff souligne que la province s’est attaquée de front à la crise des opioïdes en développant une trentaine d’initiatives, mais peu sont applicables aux moins de 25 ans. Ces stratégies ne prennent pas en compte les spécificités physiques et psychologiques des jeunes dont le cerveau est encore en développement.

Le protecteur de l'enfance de l'Alberta, Del Graff. Photo : CBC

Cette catégorie d’âge est cependant la plus à risque puisqu’elle enregistre la plus grande croissance de visites aux urgences et d’hospitalisations dues à la consommation d'opioïdes. En 2017, 76 jeunes de moins de 25 ans sont morts de surdoses en Alberta.

Enseigner les drogues à l’école

Le protecteur formule cinq recommandations dans son rapport, parmi lesquelles la mise en place d’un meilleur programme de promotion de la santé. Il note en effet que l’abus de drogue est souvent abordé dans les écoles par le biais d’un événement ponctuel, ce qui rend le message fluctuant au cours des années.

Les informations sur les drogues devraient être intégrées au programme scolaire dès l’école élémentaire, selon M. Graff, et se poursuivre jusqu’à la fin de l’école secondaire.

Des résidences protégées peu sécuritaires

Le protecteur recommande également une révision de la Loi permettant le confinement des enfants toxicomanes, le Protection of children abusing drug Act. Cette loi permet aux parents de demander l’internement de leur progéniture pour 10 jours avec possibilité de prolongation pour 5 jours supplémentaires.

Le rapport décrit cependant que cet internement aggrave parfois le problème, brisant le lien de confiance dans les familles, exposant l’enfant à de mauvaises fréquentations et laissant les parents dépourvus. « Les durées et les services offerts ne répondent pas aux besoins [des jeunes et de leurs familles] », peut-on lire dans le rapport.

Le protecteur suggère également d’améliorer l’accès aux services de lutte contre la toxicomanie et de diversifier les approches.