Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Depuis 2013, cette navette était la propriété de la Corporation du Motel Royal, situé sur aux abords du lac Témiscouata dans le quartier Cabano. Toutefois, la corporation a récemment fait savoir qu'elle ne souhaitait plus offrir ce service.

Le directeur du Parc national du Lac-Témiscouata, Denis Ouellet, a donc étudié l'ensemble des choix permettant d'assurer la pérennité du service. « On a lancé un appel d'offres à l'automne, mais personne ne s'est montré intéressé », a affirmé le directeur.

La SÉPAQ a donc pris la décision d'acquérir le ponton Navette Royal grâce à un partenariat avec Tourisme Bas-Saint-Laurent. L'initiative permettra donc la poursuite des activités de la navette.

C'est un investissement d'un peu plus de 55 000 $. Ça traduit la volonté qu'a le milieu de maintenir et renforcer ce service qui nous permet un très bel accès au parc national. Denis Ouellet, directeur du Parc national du Lac-Témiscouata

L'embarcation d'une quarantaine de places portera un nouveau nom, L'Épinoche, en l'honneur de ce poisson très présent dans les différents plans d'eau du parc national. « Nous avons une rare forme d'épinoche à trois épines qui est présente ici. C'est un tout petit poisson reconnu pour sa capacité d'adaptation et sa résilience. Ça fait penser aux Témiscouatains eux-mêmes », décrit Denis Ouellet.

De son côté, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a fait l'acquisition du quai de la navette. Elle en assurera l'entretien et la gestion. Pour le maire, Gilles Garon, il s'agit d'une infrastructure prioritaire pour le développement économique de la région.

On a beaucoup travaillé pour faciliter les choses. Il faut que ce genre d'infrastructure puisse avoir une pérennité pour assurer le développement du tourisme de destination, un des principaux pans de notre économie. Gilles Garon, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Outre la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, les partenaires financiers sont la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, l'Unité régionale de loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent et la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Témiscouata.

En plus de l'acquisition de la navette, la SÉPAQ a aussi annoncé le lancement de son projet Accès-Famille. Ainsi, les jeunes de moins de 17 ans pourront utiliser gratuitement le service de L'Épinoche.