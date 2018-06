Un texte de Marie-Hélène Ratel

Dans la nouvelle unité de naissances, les femmes auront accès à certains soins qui ne sont pas offerts en maison de naissance, comme l'anesthésie épidurale.

Par ailleurs, si certaines complications surviennent, ou si une césarienne doit être effectuée, le transfert pourra se faire rapidement au département d’obstétrique qui se trouve au même étage.

Avec ces changements, l’Hôpital de Markham-Stouffville s’attend à ce que le nombre d’accouchements menés par des sages-femmes double dans son établissement, en passant de 600 à 1100 annuellement.

Le nombre de sages-femmes en poste demeurera le même pour le moment. Des 23 qui travaillent à l’Hôpital de Markham-Stouffville, 7 sont des sages-femmes hospitalières qui assureront une présence constante à l’unité de naissances, 24 heures par jour.

La directrice générale de l’unité de services de sages-femmes à l’Hôpital de Markham-Stouffville, Carol Cameron, pense déjà au recrutement, et s’attend à ce que la demande pour ces soins s’accroisse au cours des prochaines années.