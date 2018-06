C’est le Chef Edmund Bellegarde avec le Conseil tribal de File Hills Qu'Appelle qui a négocié avec le gouvernement pour choisir la date et le lieu de cette rencontre.

Cette dernière se déroulera donc le lundi 2 juillet, au Centre de gouvernance du Traité 4, à Fort Qu'Appelle.

La porte-parole de l’organisme « Colonialism No More », Robyn Pitawanakwat, a indiqué que le ministre de la Justice Don Morgan devrait être présent, ainsi que le ministre des Services sociaux, Paul Merriman, le ministre de l'Éducation, Gordon Wyant et le ministre des Relations gouvernementales Warren Kaeding.

La présence du premier ministre Scott Moe reste à déterminer.

Cette réunion permettra notamment d'aborder les problèmes que rencontrent les Premières Nations au niveau des services aux enfants et à la famille, de l'incarcération des jeunes et des enquêtes qui manquent de suivi ou qui sont mal faites.

Rien ne changera au campement d'ici la rencontre. « C’est sûr et certain que nous resterons sur place jusqu’au rendez-vous et nous évaluerons à la suite de cette rencontre ce qu’il arrivera du campement », précise Robyn Pitawanakwat.

Avec les informations de Zoé Clin