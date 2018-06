L’enquête fait suite à des allégations selon lesquelles la Nation Eastern Woodland Metis de Nouvelle-Écosse, composée de 30 000 membres, aurait encouragé ses membres à utiliser leur carte d’appartenance métisse de manière illégale pour être exemptés de payer des taxes, notamment lors de l’achat d’essence et de voitures.

Le professeur à l’Université Saint Mary’s d’Halifax Darryl Leroux, qui est à l’origine de ces allégations, critique la multiplication soudaine dans l’est du Canada des personnes s’identifiant comme étant métisses. Pour prouver son ascendance, la personne doit s’identifier comme métisse, démontrer qu’elle possède un lien ancestral avec l’une de ses communautés, mais aussi en être membre.

À l’heure actuelle, seules les personnes qui sont enregistrées sous le statut d'Indien et qui possèdent une carte d'appartenance sont exemptées de payer des taxes sur la consommation.

La grande chef de Nation Eastern Woodland Metis de Nouvelle-Écosse, Mary Lou Parker, dit ne pas s’opposer à cette pratique.