TfL avait refusé en septembre dernier de renouveler la licence d'exploitation d'Uber en soutenant que son approche et son attitude montraient « un manque de responsabilité » dans « un certain nombre d'aspects ayant de possibles implications sur la sécurité publique ».

L'organisme déplorait notamment la façon dont l'entreprise rapportait les crimes commis par ses chauffeurs, ses méthodes pour obtenir des certificats médicaux et son utilisation du logiciel Greyball, visant à déjouer le travail de vérification des autorités.

Uber avait cependant porté immédiatement la décision en appel, ce qui lui a permis de continuer à rouler dans les rues de la métropole anglaise en attendant que la cause soit entendue. La firme revendique 40 000 chauffeurs et 3,5 millions d'utilisateurs à Londres, ce qui en fait son marché le plus important en Europe.

Dans sa décision rendue mardi après deux jours d'audiences, le Westminster Magistrate's Court a estimé qu'Uber avait maintenant les aptitudes requises pour poursuivre ses opérations. Elle ne lui a tout même concédé le droit de transporter des clients que pour une période probatoire de 15 mois.

Lundi, l'avocat d'Uber avait plaidé que l'entreprise avait compris et « accepté » la décision de TfL, et assuré que cela l'avait conduit à apporter des « changements profonds », tant du côté de sa politique que de celui de la gestion de son personnel. Cela justifiait l'octroi d'une licence plus courte pour prouver que l'entreprise avait changé.

« Après des années de gestion déficiente à Londres, Uber a finalement accepté que la décision de TfL de refuser de renouveler sa licence était totalement appropriée », a commenté le maire de Londres, Sadiq Khan. « Aujourd'hui, notre position a été validée par le tribunal. »

La licence de 15 mois est « soumise à des conditions claires et strictes que TfL surveillera attentivement », a-t-il ajouté.

« Nous nous félicitons de la décision rendue aujourd'hui. Nous continuerons à collaborer avec TfL pour répondre à ses inquiétudes et gagner sa confiance tout en fournissant le meilleur service possible à nos clients », a pour sa part souligné le directeur général d'Uber au Royaume-Uni, Tom Elvidge.

L'Association des chauffeurs de taxis londoniens a jugé cette décision malvenue. « Comme c'était prévisible, la juge a été intimidée par la taille et l'intérêt mondial dans cette affaire; tenir tête à une entreprise valant 70 milliards de dollars était tout simplement trop difficile pour elle! » a-t-elle déclaré sur Twitter.

En décembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a statué qu'Uber était un service de transport comme les autres et qu'il devait être réglementé en conséquence. Elle avait ainsi rejeté les prétentions de l'entreprise, qui se présentait comme une entité fournissant une simple application informatique mettant en contact des clients et des chauffeurs.