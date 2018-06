Un texte de François Robert

La grande patronne de la GRC s’est aussi engagée à améliorer les relations entre les membres des Premières Nations et son organisation.

Viviane Michel est aussi satisfaite que la Commissaire reconnaisse que la GRC aurait pu faire plus.

« Femmes autochtones du Québec évidemment est contente, est très heureuse de voir cette forme d’humilité, de demander pardon aux familles et dire aussi qu’il n’y a pas eu assez de travail qui a été fait lorsqu’il y a eu des disparitions de femmes autochtones disparues ou assassinées », indique-t-elle.

Le premier ministre Justin Trudeau (à gauche) et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada, Ralph Goodale (à droite), accompagnent la nouvelle commissaire de la GRC, Brenda Lucki (au centre). Photo : La Presse canadienne/Michael Bell

L’exemple donné par la GRC pourrait être suivi par d’autres corps policiers, dont la Sûreté du Québec, selon Viviane Michel.

Formation de la relève

La présidente de Femmes autochtones Québec accueille aussi favorablement la bonification de la formation des recrues de la GRC.

La commissaire de la Gendarmerie royale du Canada Brenda Lucki à Ottawa, en mai 2018. Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

« Ce que j’ai aimé aussi c’est la proposition de formation, souligne Viviane Michel. On travaille justement dans la phase 2 [avec] les femmes qui ont dénoncé, on propose justement que les futurs policiers, autant autochtones que non autochtones, doivent avoir une formation sur l’histoire de la réalité des femmes autochtones. »

Une meilleure application du code d’éthique des policiers pourrait aussi aider à améliorer les relations entre policiers et les femmes autochtones selon Viviane Michel.