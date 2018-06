Un texte de Tiphanie Roquette

Certains des appareils utilisés actuellement, les BK117, ne sont plus produits en usine, selon la Présidente de STARS Andrea Robertson. Trouver des pièces de rechange se révèle plus difficile et l’entretien est plus coûteux, affirme-t-elle.

Plutôt que de remplacer les appareils au fur et à mesure de l’apparition de problèmes mécaniques, Mme Robertson explique qu’il est plus avantageux d’utiliser un seul type d’hélicoptères pour toute sa flotte. « Cela va améliorer tout le fonctionnement des opérations, la sécurité et nous faire faire des économies », a-t-elle calculé.

Ces améliorations permettront à STARS de fonctionner avec seulement neuf nouveaux hélicoptères pour ses 6 bases plutôt que les 11 actuels.

Plus de 100 millions $

Chacun des nouveaux appareils, des Airbus H115, coûte cependant 13 millions de dollars, ce qui représente une somme considérable pour cet organisme à but non lucratif.

STARS espère obtenir du financement de Services de santé de l’Alberta et compenser une partie des frais en vendant les anciens hélicoptères.

Une campagne d’appel aux dons est aussi organisée dans tous les endroits desservis par ces ambulances aériennes pour solliciter la générosité du public.

Le premier hélicoptère arrivera à Calgary en 2019. STARS compte remplacer toute sa flotte en cinq ans.