Avec les informations de Marc-Olivier Thibault

Les quelque 80 travailleurs de Desjardins à Rouyn-Noranda sont sans contrat de travail depuis près d'un an.

Les clauses salariales sont au coeur des négociations, selon le conseiller syndical de la CSN, Sylvain Nolet.

À lire aussi : Convention collective : le syndicat de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda veut plus de dialogue

Il demande à la partie patronale de refaire ses devoirs et de proposer de meilleures hausses salariales aux travailleurs.

« L'offre qui est sur la table, nous on juge qu'elle est inacceptable. On verra comment l'employeur veut s'asseoir et parler avec nous. Mais ce qui a été déposé, entre 0 et 1,5 %, ça c'est clair que les travailleurs ont été froissés de ce que l'employeur déposait », déclare Sylvain Nolet.

D'autres actions de mobilisation sont prévues d'ici le 30 août prochain, date où les deux parties doivent revenir à la table de négociations.