En matière de design, les années 60 ont été un moment décisif au Canada, raconte le documentaire du Vancouverois Greg Durrell – lui-même designer – qui plonge au cœur de cette décennie et de la suivante. « Cette ère […] a véritablement été le début de ce nous pensons du Canada », indique l’un des créateurs interrogés dans ce film d’environ 1 h 10.

Ainsi, le drapeau canadien a vu le jour en 1965. Le résultat final est dû à un Québécois, Jacques St-Cyr. Julien Hébert, un autre représentant de la province francophone, est à l’origine du logo de l’Expo 67, autre moment majeur pour le pays comme pour la création. Il illustre « l’expression et de l’unité canadienne », rappelle Anne-Marie Kirouac.

La Canada serait donc devenu encore plus canadien grâce aux désigneurs et aux logos qui ont vu le jour à la même période : Canadian national, Air Canada, la Banque TD, Radio-Canada et CBC. Design Canada donne la parole aux différents auteurs de ces symboles restés gravés dans la mémoire collective.

Certains ont vu le jour sur fond de polémique, tel le logo de Roots. Loin d'une certaine forme de pureté prônée à l’époque, le choix s’est porté sur un motif illustré, en l’occurrence un castor. Sa conceptrice, Heather Cooper est l’une des rares femmes interrogées par Greg Durrell, une faible présence qui rappelle combien le milieu est longtemps resté très masculin.

L'évolution des logos critiquée

Des créations ici évoquées ont par la suite été transformés (dont celui de Radio-Canada), au grand dam de leurs concepteurs. Ces derniers regrettent « cette obsession des directions d’entreprise de toujours vouloir changer les logos, comme pour effacer un peu l’histoire ou se distancer du passé de l’entreprise », explique Anne-Marie Kirouac.

