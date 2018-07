Un texte de Colin Champagne

Cependant, je constate que l’industrie de la musique au Canada rend la vie difficile aux artistes qui aimeraient créer du contenu semblable, des chansons dans les deux langues. Les demandes de financement auquel ont accès les artistes mettent souvent des quotas linguistiques aux textes des chansons, allant même jusqu’à retirer le financement d’un groupe s’il ne respecte pas les quotas.

L’industrie a aussi moins de place pour célébrer le contenu bilingue. Les deux grands prix pour la musique, c’est-à-dire les Junos et le gala de l’ADISQ, n’ont pas de catégorie officielle pour le contenu bilingue. Aux Junos, il n’y a qu’un prix pour l’album francophone de l’année et du côté de l’ADISQ, il faut que 70 % du contenu soit en français et que la commercialisation soit faite dans la province du Québec. Ce n’est pas facile pour le contenu bilingue de se faire reconnaître et encore moins à l’extérieur du Québec.

D’un autre côté, les « gardiens » de la langue française lancent un cri d’alarme chaque fois que le franglais semble prendre plus d’importance. C’est ce qu’on a pu observer cette fois-ci dans le mouvement jeunesse, lors du dévoilement du slogan « Right Fier » des Jeux de la francophonie canadienne à Moncton. Ce genre de résistance et de barrières institutionnelles contribue certainement au fait que les chansons « bilingues », des chansons avec le français et l’anglais, sont assez rares même si je crois qu’elles seraient peut-être plus représentatives de l’univers des conversations entre les personnes bilingues.

Je ne dis pas d’emblée que c’est mauvais d’avoir des quotas linguistiques dans certaines demandes de financement, mais on pourrait encourager davantage la création de chansons bilingues.

Aimez-vous les chansons bilingues? Préférez-vous qu’elles demeurent unilingues?

Pour ma part, j’ai grandi à Saint-Paul en Alberta comme francophone et j’ai toujours trouvé que les chansons et les artistes bilingues m’interpellent. Elles me touchent rapidement même en ne les écoutant que quelques secondes. Elles résonnent en moi de façon familière et c’est peut-être parce que je peux m’y retrouver.

Je crois aussi que sur les nouvelles plateformes comme Spotify, il est plus facile de trouver et partager la musique d’artistes bilingues. Mais est-ce que ça encourage et supporte vraiment les artistes bilingues au pays à créer des chansons qui nous ressemblent et qui rassemblent? Que pourrions-nous faire de plus?