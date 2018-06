Le Québécois, originaire de Sherbrooke, était à la recherche d'un emploi depuis qu'il avait été libéré par les Alouettes de Montréal en janvier dernier.

L'an dernier, à sa troisième campagne avec les Oiseaux, Giguère avait réussi 11 attrapés pour 107 verges de gains et un touché en 11 rencontres.

Le vétéran âgé de 32 ans a capté 202 passes pour 2458 verges de gains et 13 majeurs en 94 parties dans la LCF avec les Tiger-Cats de Hamilton et les Alouettes.

Avant de faire le saut dans la LCF en 2012, Giguère, un produit du Vert et Or de l'Université Sherbrooke, a joué dans la NFL pour les Colts d'Indianapolis (2008-10) et les Giants de New York (2010-11).