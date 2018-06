Un texte de Thomas Deshaies

Quelque 100 arbres matures, d'une dizaine d'essences, seront plantés au courant des prochains mois dans un terrain vague situé à l'intersection de la 10e Avenue et de la 6e Rue. Des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle autochtone, des fleurs et des vivaces prendront également vie dans cette nouvelle forêt urbaine.

Bien que située sur un terrain appartenant à la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, la forêt sera accessible à tous les citoyens et visiteurs.

Les travaux de la forêt éducative urbaine de Senneterre sont lancés. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

La présidente du Comité du 100e anniversaire, Nathalie-Ann Pelchat, explique que les citoyens pourront financer un arbre. Dès le 9 juillet, il sera possible d'acheter un arbre en ligne, sur le site du comité. En contrepartie, les citoyens pourront y laisser leur trace. « Les gens vont avoir une plaque souvenir au pied de leur arbre et vont pouvoir contribuer au financement de cette belle forêt », explique-t-elle.

Les élèves et les enseignants s'approprieront les lieux

La forêt sera intégrée aux méthodes d'enseignement prodiguées à l'école secondaire La Concorde, explique le président de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, Gaétan Gilbert. « On a l'intention d'implanter des projets pilotes pour des classes qu'on appelle verte et blanche, donc à l'extérieur, qui permet aux élèves premièrement de faire des apprentissages dans un environnement qui est différent », mentionne-t-il.

Un croquis de la future forêt éducative a été dévoilé. Photo : Radio-Canada/Mélanie Picard

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, a quant à lui souligné l'importance des projets comme celui-ci, qui laisseront un héritage à long terme aux citoyens. « C'est ce qu'on souhaite avec un événement comme le 100e. Qu'est-ce qu'on peut faire comme aménagement, comme investissement qui va transcender l'événement du 100e et rester un héritage pour la population », affirme-t-il.

M. Matte souligne que la municipalité a mis en place plusieurs initiatives au courant des dernières années afin d'améliorer le paysage urbain et la qualité de vie. « On pense que par l'augmentation de la qualité de vie, ça va aider à convaincre les gens de venir travailler chez eux et d'adopter le milieu de Senneterre », a-t-il conclu.