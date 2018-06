L’incident a été signalé vendredi dernier par l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE). Il est survenu 65 jours après le début du forage d’un puits d’exploration par BPCanada, à quelque 330 kilomètres de la capitale néo-écossaise.

Un porte-parole de l’Office a confirmé lundi que les forages avaient été interrompus, mais s’est refusé à tout autre commentaire durant l’enquête en cours. Il a indiqué que plus de détails seront communiqués au public cette semaine.

Les boues se sont écoulées de l’installation de forage West Aquarius.

Inacceptable pour les Micmacs de la Nouvelle-Écosse

L'Assemblée des chefs micmacs de la Nouvelle-Écosse (ANSMC) demande, par voie de communiqué, à savoir ce qui s’est produit. Elle veut aussi savoir ce que BP Canada compte faire pour que la situation ne se reproduise plus.

Nous voulons des réponses de BP Canada , dit le chef Terrance Paul, responsable de l’Assemblée en matière de pêcheries. Nous voulons savoir ce qui pourrait arriver, quelles conséquences cela pourrait potentiellement avoir sur nos pêches, et ce qu’ils vont faire pour y remédier. Ce genre d’incident est inacceptable en Mi'kma'ki [NDLR : le territoire ancestral du peuple micmac].

BP Canada regrette le déversement

Anita Perry, directrice régionale de BP Canada pour la Nouvelle-Écosse, dit que la compagnie regrette profondément le déversement, et l’attribue à la défaillance mécanique d’une conduite menant au puits.

Nous regrettons que cela soit arrivé , déclare Mme Perry, qui soutient que BP Canada n’anticipe pas de conséquence négative pour l’environnement. Avant de reprendre les forages, nous voulons savoir exactement ce qui s’est passé, pour que ça ne se reproduise plus , dit-elle.

BP Canada affirme que les fluides de forage déversés au large d’Halifax, qui servent à lubrifier les tiges de forage et contrôler la pression, sont une substance synthétique qui, en raison de son poids, a rapidement coulé jusqu’au fond de l’océan.

Impacts potentiels sur la vie marine

Tony Walker, professeur adjoint à l’École pour les ressources et l'étude du milieu à l’Université Dalhousie d’Halifax, n’est pas d’accord avec BP Canada lorsque la pétrolière affirme que la boue de forage synthétique qu’elle emploie en Nouvelle-Écosse est peu toxique.

Assurément, une boue synthétique contient des produits chimiques, et potentiellement des hydrocarbures et du diésel. Tony Walker, Université Dalhousie

M. Walker dit avoir étudié le rapport de l’Agence canadienne d'évaluation environnementale sur le projet de BP Canada au large d’Halifax. Ce rapport indique qu’il a fallu jusqu’à cinq ans aux habitats marins pour se remettre des effets de forages précédents dans lesquels peu ou pas de déversement n’étaient survenus. Des effets peuvent être observés jusqu’à un kilomètre du site du forage.

L’un des thèmes récurrents du rapport, selon Tony Walker, est que s’il y a des déversements, ils seront localisés et auront des impacts à court terme .

Un kilomètre est une zone assez vaste, et le rapport parle d’une période de recolonisation de cinq ans , remarque M. Walker, pour qui cette période ne correspond pas vraiment à la définition qu'il se fait de court terme .

Il indique que ces déversements peuvent recouvrir et suffoquer des organismes qui vivent au fond de l’océan, et avoir des effets sur les poissons qui y déposent leurs larves et leurs oeufs.

Nouveau-Brunswick : aucune confiance

Dans le cadre de son évaluation du projet de BP Canada, l’Agence canadienne d'évaluation environnementale a consulté des intervenants des Premières Nations de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Jesse Simon, directeur général de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Incorporated (MTI), un organisme sans but lucratif qui représente des Mi’kmaq du Nouveau-Brunswick, dit avoir peu confiance envers le projet de BP Canada.

L’incident survenu la semaine dernière a un air de déjà vu, selon lui, malgré cette ère de réconciliation et de nouvelle prise de conscience environnementale.

Je n’ai aucune confiance en un système qui n’implique pas dès le départ des intervenants autochtones. Jesse Simon, directeur général de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Incorporated (MTI)

Durant les consultations, MTI a regretté la non-inclusion des savoirs autochtones dans le processus.

M. Simon affirme que les connaissances environnementales des Autochtones ont été prises en compte dans l’étude de certains autres projets d’exploitation des ressources naturelles. Bien que l’inclusion de tels points de vue n’aurait pas empêché la défaillance que BP blâme pour le déversement, M. Simon croit qu’ils auraient pu au minimum contribuer à améliorer les relations entre la compagnie et les communautés concernées par ses projets.

Méfiance envers BP et l’industrie

BP Canada est une filiale de la société BP, dont le siège social est à Londres. En 2010, l’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon de BP dans le golfe du Mexique a mené à un désastre écologique sans précédent au large des États-Unis, et entraîné ce qui est considéré comme le pire déversement d’hydrocarbures de l’histoire.

Ce genre de déversement est exactement ce que craignait Angela Giles, organisatrice de la région atlantique du Conseil des Canadiens, une organisation environnementale sans but lucratif.

Si les boues de forage sont largement différentes du pétrole, il s'agit d'une preuve de la dangerosité de cette industrie , affirme-t-elle.

Selon ce que nous comprenons des boues, celles-ci se répandent sur le fond océanique et le recouvrent. Toute forme de vie qui s'y trouve n'y résiste pas , mentionne Mme Giles.

Le Centre d’action écologique d’Halifax met en garde contre la possibilité que BP Canada ou l’Office des hydrocarbures extracôtiers tentent de minimiser le déversement. Stephen Thomas, le coordonnateur de la campagne énergétique du Centre d’action écologique, a qualifié le déversement d’ extrêmement préoccupant et absolument inexcusable .

