Sur 4 ans, ce sera donc 24,4 millions de dollars qui seront déboursés par la Ville pour mener des études de faisabilité, construire de nouveaux liens, améliorer et gérer le réseau cyclable. De 2020 à 2024, les montants alloués au réseau cyclable seront donc multipliés par 6 par rapport aux années 2016 à 2019.

Gatineau prévoit étendre son réseau cyclable de près de 150 kilomètres vers l'est et vers l'ouest d'ici 2025. À plus long terme, la Ville veut doubler le réseau en ajoutant 350 km de pistes aux 300 km existants actuellement.

Le réseau cyclable hiérarchisé de la Ville de Gatineau comporterait, à terme, 350 km de voies cyclables. Photo : Ville de Gatineau

La Ville veut se positionner comme « Ville vélo ».

Ce rapport est le fruit d'ateliers de travail menés en 2017 et 2018 auxquels plus de 1000 résidents de la région ont participé soit par le biais de commentaires cartographiés ou d'un sondage en ligne.

Des liens cyclables suivants totalisant 13 km sont prévus pour 2016-2018 : Boulevard Saint-Joseph (réseau parallèle)

Rue Laurier (entre Allumettières et Victoria)

Rue Laval (entre de l'Hôtel-de-Ville et Papineau)

Rue Notre-Dame (entre Main et Labrosse)

Rue Taylor (entre la fin du sentier du ruisseau de la Brasserie et la rue Wright)

Sentier du Lièvre Ouest

Une étude du budget sera faite d'ici la fin de l'année.