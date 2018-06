Il est tombé suffisamment de neige pour que le ministère des Transports déploie des chasse-neige dans l’ouest et le centre de Terre-Neuve, mardi matin.

La neige était omniprésente sur les routes, sur les patios et sur toutes les lèvres.

Trudy Tobin, résident de Grand Falls-Windsor, affirme que ses petits-enfants ne joueront pas dans leur piscine aujourd'hui. Photo : Twitter/Trudy Tobin

Je me suis levé, j’ai regardé par la fenêtre, et j’ai eu envie d’aller me recoucher , affirme John Lushman, propriétaire d’un chalet à Peter Strides Pond, près de l’autoroute de Burgeo.

Il y avait près d’une dizaine de centimètres de neige sur sa propriété, explique M. Lushman, et à ce moment la neige tombait encore.

Il possède son chalet depuis 18 ans et il n’avait encore jamais vu tomber de la neige si tard en juin, souligne-t-il.

Gregory Cutler rappelle qu'il neige alors que la fête du Canada sera célébrée dans moins d'une semaine. Photo : Twitter/Gregory Cutler

De nombreuses personnes ont publié des photographies de leur cour enneigée sur les médias sociaux.

John Lushman ajoute qu’il comptait prendre du repos à son chalet, et non pelleter de la neige.