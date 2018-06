Le premier match, chaudement disputé, a été remporté 1-0 par Ottawa la semaine dernière à Laval. Le Fury veut maintenant se faciliter la vie et en finir devant ses partisans.

« Nous devons être prêts et nous le sommes mentalement. Ce ne sera pas un match facile. Nous voulons commencer ce match très fort et suivre notre plan de match. Il ne faut pas prendre l'équipe à la légère », mentionne l'attaquant Tony Taylor, seul marqueur du premier match.

Après avoir accordé un but dès la première minute de jeu la semaine dernière, l'AS Blainville, une équipe semi-professionnelle, s'est ressaisie et a offert une bonne opposition à Ottawa. Les deux équipes ont offert des statistiques semblables dans pratiquement tous les aspects de la rencontre.

Le Fury a tiré une fois de plus (7 tirs contre 6), mais il a aussi commis plus de fautes (19 contre 17) et Blainville a été en possession du ballon 55 % du temps.

Je pense que c'est correct, ils l'ont mérité, ils ont bien joué. Nous n'avons pas été parfaits, mais quand ils vont venir ici nous serons encore mieux préparés. On ne veut pas que ça se reproduise ici, on ne veut pas leur laisser de chance. Thomas Meilleur-Giguère, défenseur du Fury FC d'Ottawa

Le Fury s'attendait à une équipe affamée qui disputerait tous les duels et c'est ce que l'équipe a vu lors du premier match.

Le joueur du Fury FC, Maxim Tissot, lors du duel contre l'AS Blainville Photo : Courtoisie / Soccer Canada

« Ils ont donné une bonne opposition. Ils ont de bons joueurs pour tirer les coups francs et les coups de pied de coin. Il faudra éviter cela et ne pas donner trop de contre-attaque. Si l'on peut le faire, on devrait aller chercher un résultat », souligne Maxim Tissot, qui a joué une trentaine de minutes la semaine dernière.

Le Gatinois poursuit son retour au jeu graduel et espère avoir plus de temps de jeu mercredi.

Profiter de l'avantage du terrain

Le Fury a l'intention de profiter pleinement de l'avantage du terrain mercredi soir. Non seulement la formation aura l'appui d'une foule imposante, qui pourrait intimider Blainville, mais elle jouera aussi un terrain beaucoup plus long et large qui pourrait poser un défi supplémentaire à leurs adversaires.

« Ils ne sont pas habitués à jouer devant une foule comme cela et un terrain comme le nôtre. Ce sera un plus gros défi à relever pour eux », ajoute Meilleur-Giguère.

Son coéquipier, Tony Taylor, reconnaît qu'une partie de la stratégie du Fury repose sur la grandeur du terrain et la forme physique des joueurs. « Il faut l'utiliser à notre avantage. C'est un très grand terrain et nous sommes habitués de jouer ici. Cela facilite notre travail et nous permettra d'avoir de l'espace pour manoeuvre », dit-il.

Le capitaine de l'AS Blainville, Nafi Dicko-Raynauld, pendant le premier match contre le Fury FC d'Ottawa Photo : Courtoisie / Soccer Canada

Preuve que l'AS Blainville prend la compétition au sérieux, l'équipe aura un premier entraînement à la Place TD mardi soir et organisera une ultime session mercredi matin à Gatineau.

En permettant à ses joueurs de voyager une journée avant la rencontre, l'équipe espère s'assurer une formation qui sera en jambe pour le plus important duel de son histoire.