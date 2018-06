« On a seulement une voie dans chaque sens et il reste des travaux de réfection à compléter. On ne veut pas être obligé de le refermer encore une fois ouvert. Il reste des trottoirs, la tourbe, différents aménagements, etc. à faire », explique la directrice aux Infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel.

Les travaux auraient dû être terminés l'automne dernier, mais un été pluvieux et la présence de roc en grande quantité ont ralenti l’entrepreneur. Des semaines et plusieurs samedis ont été ajoutés au calendrier, mais n'ont pas permis de rattraper le retard.

Les automobilistes des secteurs de Saint-Élie et Rock-Forest misent sur ce nouveau tronçon du boulevard René-Lévesque pour atténuer d’importants problèmes de circulation.

Les travaux de la phase 3, qui relieront la rue Henri-Labonne au boulevard Bourque, doivent commencer l'an prochain et être finalisés en 2020.

La construction du boulevard René-Lévesque, qui a une distance de 3,75 km, coûtera 26,4 millions de dollars. La Ville planche sur ce projet depuis 2004.

La King Ouest à éviter

Au total, 50 chantiers sont en cours à Sherbrooke. « Il y en a un que les citoyens ont sans doute remarqué sur la rue King Ouest entre les rues du Bocage et Radisson. Il y a de la pulvérisation, du pavage et du resurfaçage. Présentement, nous sommes du côté sud, mais nous irons du côté nord à la fin de la semaine », indique Mme Gravel.

« La King Ouest est une artère à éviter cet été. Nous aurons des travaux partout tant du côté sud que du côté nord. On a attendu la fin des classes pour commencer et nous en aurons jusqu'à la fin juillet. Si on peut, on va y retourner à la fin septembre », explique-t-elle.

Étant donné que des travaux auront lieu au cours des prochains jours sur le boul. de Portland, on recommande aux automobilistes d'emprunter la rue Galt Ouest ou la rue Prospect.