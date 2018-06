À l'aube des années 1960, la formation universitaire est encore peu accessible au Québec. L'enseignement offert aux Québécois est empreint d'une forte tradition religieuse et ne correspond plus aux réalités des sociétés modernes.

En 1961, l'équipe du tonnerre du premier ministre Jean Lesage crée une commission d'enquête sur l’enseignement : la commission Parent.

L'homme de confiance de Jean Lesage pour enclencher la réforme scolaire est Paul Gérin-Lajoie. Ce jeune avocat spécialisé en éducation est nommé ministre de la Jeunesse. À son entrée en fonction, il rapatrie sous son aile toutes les responsabilités en matière d'éducation jusqu'alors éparpillées dans différents ministères.

La commission Parent lui donnera les arguments pour entreprendre sa réforme de l’éducation, un des événements phares de la Révolution tranquille.

L’émission Droit de cité du 8 mai 1963 s’intéresse à la structure du système d’éducation au Québec. Les recommandations du rapport Parent créent alors bien des remous.

Le ministre de la Jeunesse et responsable du dossier de l’éducation est invité à exprimer « le fond de sa pensée ».

L’essentiel de la réforme qu’entreprendra Paul Gérin-Lajoie est exposé dans cette entrevue.

Le ministre libéral parle de l’importance d’une instruction obligatoire pour tous les garçons et les filles jusqu’à 15 ans. Il vise aussi un « libre-accès financier et géographique », autrement dit la gratuité scolaire dans les milieux ruraux comme les milieux urbains.

Paul Gérin-Lajoie insiste sur une nouvelle vision de l’éducation, davantage axée vers le milieu du travail :

Il faut bien que désormais, dans toutes les régions de la province, on offre à notre jeunesse des cours dont les programmes sur le plan classique, sur le plan scientifique, sur le plan général, sur le plan technique et professionnel, soient bien adaptés aux besoins de notre société. Le ministre Paul Gérin-Lajoie

Le 12 avril 1965, Paul Gérin-Lajoie, alors vice-premier ministre, prononce un discours historique devant le corps consulaire de Montréal. Nous en avons conservé une portion dans nos archives.

Les paroles issues de cette allocution deviendront les fondements de la doctrine Gérin-Lajoie.