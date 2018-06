Le ministère des Forêts a pris cette décision en raison des indices d'inflammabilité extrême liés au temps sec des derniers jours. On recommande aussi aux compagnies forestières de limiter les travaux en forêt.

La porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Josée Poitras, souligne d'ailleurs que l'indice d'inflammabilité demeurera élevé prochainement.

« On a notre service de météo spécialisé et on nous annonce des températures chaudes avec une humidité relative qui va être plus basse que la température ambiante, alors ça donne une facilité d'allumage et il pourrait y avoir des incendies assez importants si on n'applique pas des mesures préventives », mentionne-t-elle.

La carte des secteurs visés par l'interdiction de feux à ciel ouvert Photo : SOPFEU

Les résidents des secteurs visés par l'avis doivent être munis de foyer pare-étincelles s'ils souhaitent tout de même faire des feux à proximité des zones forestières.

Présentement, on compte un seul feu de forêt au Québec, au nord de Girardville, au Lac-Saint-Jean. Un incendie en cours depuis le 16 juin.

Environ 75 % des feux de forêt sont allumés en raison des activités humaines.