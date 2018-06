Lors du conflit en Afghanistan, les Forces armées canadiennes ont envoyé 40 000 soldats dans le cadre d’une mission de maintien de la paix qui a duré 12 ans. Au total, 158 soldats canadiens y ont perdu la vie, dont 20 étaient de la base des Forces canadiennes à Shilo.

« C’est important pour nous que les générations présentes et futures puissent se souvenir du prix de la paix et de la contribution des Canadiens pour la cause afghane », affirmait la capitaine Vanessa Durand en entrevue à l’émission 6 à 9 mardi matin.

Elle explique que le monument en pierre comprendra une plaque et un véhicule blindé léger. Il sera situé dans le parc commémoratif de Canoe River.

« Certains peuples vivent sous l’oppression et le Canada est fier d’aider ceux qui en ont besoin. Malheureusement, ça vient à un coût. C’est important que l'on comprenne ce coût pour que les futures générations puissent vivre dans un monde en paix », ajoute-t-elle.

Une cérémonie a eu lieu à Shilo mardi matin pour inaugurer le monument.