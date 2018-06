Cette décision permettra de « mieux refléter le grand nombre de candidats dans ces catégories et de donner aux votants plus de flexibilité pour sélectionner les meilleurs enregistrements de l’année », promet l’organisme dans une lettre envoyée à ses membres.

Les catégories concernées sont celles d’album de l’année, de chanson de l’année, d'enregistrement de l’année et de meilleur nouvel artiste. Ces changements interviennent après que les prix Grammy ont été critiqués pour le faible nombre de femmes nommées lors de la plus récente cérémonie.

Pendant des années, l’événement a été également montré du doigt pour le manque de diversité parmi les gagnants des quatre principales catégories. Les récompenses seraient plus facilement décernées aux artistes spécialisés dans la pop, le rock et le country plutôt qu’aux vedettes du hip-hop et du R'n'B.

Kendrick Lamar est considéré comme l'un des artistes trop souvent boudés aux prix Grammy. Photo : Getty Images/Valérie Macon

La victoire d’Adele face à Beyoncé en 2017 avait notamment déclenché une forte polémique. Les différentes défaites de Kendrick Lamar dans les catégories reines ont elles aussi suscité, au fil des années, de nombreux mécontentements.

L’annonce d’un plus grand nombre de nommés intervient quelques semaines après celle du futur départ du patron de la Recording Academy. Neil Portnow avait été dénoncé par des artistes après avoir conseillé aux femmes de l’industrie musicale d’en faire davantage si elles voulaient percer dans le milieu.

Les votes pour les prix Grammy 2019 débuteront cet automne. Les albums et chansons concernés doivent être sortis entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018.