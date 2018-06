La décision du plus haut tribunal américain, prise à la majorité de cinq juges contre quatre, entérine ce décret qui interdit le territoire américain, de façon permanente, aux ressortissants de cinq pays majoritairement musulmans.

L'interdiction d'entrée aux États-Unis s'applique aux ressortissants de l'Iran, de la Libye, de la Somalie, de la Syrie et du Yémen.

Le président de la Cour suprême John Roberts a rédigé le jugement, appuyé par ses quatre collègues conservateurs.

Selon M. Roberts, le président américain détient effectivement le pouvoir de légiférer en matière d’immigration. Selon le jugement, la politique n’est pas « anti-musulmans », comme le prétendent ses détracteurs.

Le président a aussitôt réagi. « Wow! », s’est-il exprimé sur Twitter. Par communiqué, il a salué cette décision, la qualifiant de « fantastique victoire » pour le peuple américain après « des mois d’hystérie » de la part des médias et des démocrates.

« Tant que je serai président, je défendrai la souveraineté et la sécurité du peuple américain et je me battrai pour un système d'immigration au service de l'intérêt national des États-Unis et de ses citoyens », a-t-il indiqué dans un communiqué.

La juge Sonia Sotomayor, qui a rédigé un avis de dissension avec trois autres juges, estime pour sa part qu’un « observateur raisonnable conclurait que la proclamation était motivée par un sentiment anti-musulman. »

Selon elle, les juges conservateurs ont conclu le contraire en « ignorant les faits, en interprétant à tort les précédents juridiques, en fermant les yeux sur la douleur et la souffrance que la proclamation inflige à de nombreuses familles et individus, dont plusieurs sont des citoyens américains. »

Le décret migratoire a été promulgué par Donald Trump une semaine après son entrée en fonction en janvier 2017. Le Tchad, qui avait initialement été visé par la mesure, a été retiré de la liste en avril, après avoir, selon les autorités, amélioré ses pratiques en matière d’identification et de partage de renseignement.

De nombreuses manifestations contre cette mesure ont accompagné des poursuites devant les tribunaux, pendant que des voyageurs issus de ces pays restaient bloqués des heures dans les aéroports de la planète.

La version actuelle du décret, modifié après des jugements de cours inférieures, est en vigueur depuis décembre, alors que la Cour suprême a permis son application en attendant le jugement sur le fond.