Un texte de Louis Mills

Il n’est pas question de reconstruire l’église existante, toutefois : les dommages sont trop lourds et de toute manière, l’argent qui sera versé par les assureurs ne serait pas suffisant, affirme Mgr Jodoin.

Mais [ce sera] suffisant pour avoir une belle petite église pour les gens d’aujourd’hui, avec une taille qui est acceptable , précise-t-il.

Certaines des pierres de l'église Saint-Paul pourraient être récupérées et intégrées au nouveau lieu de culte.

Monseigneur Daniel Jodoin, évêque du diocèse de Bathurst. Photo : Radio-Canada

L’église Saint-Paul n’était pas assurée pour une reconstruction à l’identique, mais pour une reconstruction fonctionnelle , c’est-à-dire un édifice qui répond aux normes et aux besoins de la communauté d’aujourd’hui, selon l’évêque Jodoin.

Le diocèse espère construire la nouvelle église sur le même terrain que l’église emportée par les flammes. Il s’agirait d’une église d’environ 200 places à laquelle se grefferait un centre communautaire. Il y aurait des portes communicantes entre les deux, ce qui permettrait de doubler l’espace disponible lors de grandes célébrations.

La reconstruction s'impose, selon Mgr Jodoin, puisque les paroissiens de Bas-Caraquet forment une communauté très vivante .

La nouvelle église pourrait être érigée sur le même terrain que l'église en ruines. Photo : Radio-Canada/Wildinette Paul

La construction pourrait commencer dès l’été prochain, selon Mgr Jodoin. Moi je me donne un an pour démolir et planifier. Il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut réfléchir : qu’est -ce qu’on veut vraiment, quels sont nos besoins, pour ne pas s‘aventurer sur le coup de l’émotion.

Dans l’intervalle, les messes dominicales se tiendront à l’école L’Escale-des-Jeunes de Bas-Caraquet, et les funérailles et baptêmes dans les églises avoisinantes.