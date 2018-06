La question de l'impact des tarifs douaniers américains sur les importations d'acier et d'aluminium se retrouvera au coeur des discussions des ministres provinciaux et fédéral des Finances, lundi, lors de leur rencontre à Ottawa. L'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador souhaitent par ailleurs aborder le délicat sujet des transferts de péréquation, alors que le cadre de ceux-ci vient d'être renouvelé jusqu'en 2024.