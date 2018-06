La facture de ces embauches s’élèverait à 660 000 $ pour 2018, ce qui aurait un impact sur le budget 2019.

Le financement du fédéral pourrait couvrir aussi une partie des coûts futurs engendrés par les embauches de nouvelles recrues.

Les conseillers municipaux débattront de cette demande mercredi.

« Malheureusement, il est devenu de plus en plus courant que nos agents trouvent des armes de poing et des armes illégales au cours de nos enquêtes », a déclaré le chef du Service de police d'Ottawa (SPO), Charles Bordeleau devant la Commission des services policiers. « C'est une réalité qui met en danger nos agents et le public ».

Lourde charge de travail

L'année 2017 a enregistré un nombre record de fusillades, soit 71, contre 68 en 2016. Plus d’une dizaine d’homicides sont survenus à Ottawa depuis le début de l’année, dont plusieurs fusillades mortelles.

Par ailleurs, le nombre de crimes violents contre la personne dans la capitale nationale a augmenté de 21 % l'an dernier par rapport à 2016, pour se chiffrer à 6359.

Le chef Bordeleau a décrit plusieurs cas au cours du dernier mois où la police a saisi des armes de poing, y compris lors de vols qualifiés et de contrôles routiers.

Le SPO a dû affecter temporairement des agents à l'Unité des bandes et des armes à feu pour faire face à la lourde charge de travail au cours des trois dernières années.

Si les conseillers municipaux approuvent l'embauche de nouveaux agents, cinq d'entre seront affectés aux enquêtes dans cette unité, et les autres travailleront pour l'Équipe d'intervention directe, qui surveille les zones particulièrement touchées par les gangs de rue et le trafic de drogues.

Au cours des trois dernières années, la Ville a embauché 73 agents et la police prévoit d'en embaucher 90 de plus au cours des trois prochaines années.