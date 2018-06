D’après une entrevue réalisée lors de l’émission Les années lumières

Contrairement au reste du réseau d'Hydro-Québec qui fonctionne en courant alternatif, ce câble va transmettre l'énergie en courant continu, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les écosystèmes marins, notamment par l'émission de champs électromagnétiques.

Nicolas Desroy, un chercheur à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer croit que le champ magnétique a des conséquences sur bien des espèces. « Un certain nombre de groupes comme les élasmobranches, donc les requins et les raies, les cétacés, baleines et dauphins, les poissons osseux, les tortues, mais également les crustacés, ce sont des espèces qui sont réceptives aux champs électriques pour chasser et aux champs électromagnétiques pour s'orienter et se déplacer. »

M. Desroy ajoute cependant que le rayonnement magnétique devrait se limiter à une dizaine de mètres autour du câble sous-marin.