Des documents publics précisent que Maritime Iron a reçu au total 625 000 $ du gouvernement durant les deux dernières années, même après avoir perdu en 2015 un investisseur potentiel pour le projet de Belledune.

Le premier ministre Gallant a donné une conférence de presse, jeudi dernier, pour annoncer que l’entreprise espère construire l’usine l’an prochain et lancer la production en 2022, et que le tout dépend des conclusions des études de faisabilité.

Un millier d’emplois seraient créés durant les travaux de construction. L’usine compterait ensuite plus de 200 employés.

Le Nouveau-Brunswick se présente comme un « partenaire » des promoteurs.

Le gouvernement offre certains programmes pour des projets de ce genre, explique le président de Maritime Iron, Greg McKenzie. Il est sensé pour le gouvernement de s’aligner avec l’entreprise et d’être un partenaire en matière de financement, ajoute-t-il, parce que leurs intérêts correspondent.

Greg McKenzie (siégeant ci-dessus à côté du premier ministre Brian Gallant) offre peu d'information sur le partenariat annoncé par le gouvernement. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

Un porte-parole du gouvernement, John McNeil, a déclaré lundi que la province n’a « aucun engagement financier », mais que cela peut se produire à l’avenir.

Les documents du gouvernement qui énumèrent les bénéficiaires de ses subventions précisent que Fredericton a versé 250 000 $ à Maritime Iron en 2015-2016 et 375 000 $ en 2016-2017. Les fonds ont servi à faire des études préliminaires, et non les études de faisabilité.

Les partis d’opposition s’interrogent

L’opposition officielle, par l’entremise du député progressiste-conservateur Bruce Fitch, demande pourquoi les gens n’entendent parler de Maritime Iron qu’aujourd’hui alors qu’il est question du projet depuis 2015.

David Coon, chef du Parti vert, remet en question le moment choisi pour annoncer le projet, à l'approche des élections. Photo : CBC/Joe McDonald

Le peu de détails dévoilés lors de l’annonce officielle, la semaine dernière, préoccupe le chef du Parti vert, le député David Coon. Il se demande si le projet est sérieux ou si c’est une manoeuvre électoraliste, à trois mois des élections.

Encore beaucoup à faire

Lors de l’annonce du projet, Brian Gallant a déclaré qu’il faut aussi faire une étude d’impact environnemental et des consultations publiques. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant que le projet ne se concrétise, a-t-il souligné.

Maritime Iron, pour sa part, n’a pas encore de financement sur la table parce qu’il est trop tôt. Greg McKenzie explique qu’on ne peut financer une construction avant d’avoir l’étude de faisabilité et les permis environnementaux ni avant d’avoir consulté les Autochtones et les autres groupes communautaires.

L’usine sera le premier producteur considérable de fonte de fer en Amérique du Nord et elle occupera un créneau sur le marché, explique Greg McKenzie. Elle sera située à un endroit avantageux près de lignes de transport, ajoute-t-il. Tous ces détails feront l’objet de l’étude de faisabilité.

Un investisseur potentiel s’est retiré du projet

Le président de Maritime Iron affirme qu’il est trop tôt pour établir le financement, mais l’entreprise avait une entente avec un investisseur potentiel, en 2015, qui a fini par tomber à l’eau.

L’entreprise EastCoal, de Vancouver, a fait savoir en septembre 2015 qu’elle investirait dans le projet. Elle disait dans le communiqué de presse publié à l’époque que Maritime Iron était en train de compléter une étude de préfaisabilité et des processus connexes en vue de construire l’usine.

Le gouvernement Gallant s’est associé à Maritime Iron pour « explorer la possibilité » de lancer une usine de transformation du fer à Belledune. Photo : iStock

Cependant, trois mois plus tard, EastCoal a annoncé qu’elle ne pouvait réunir le financement nécessaire pour faire cet investissement.

C’est en partie parce que Maritime Iron n’avait pas encore adopté la technologie de transformation du minerai qu’elle compte employer à Belledune, indique Greg McKenzie. « Nous croyons que ce que nous avons sur la table aujourd’hui est un pas excitant en avant », souligne-t-il.

Une nouvelle technologie coréenne

Maritime Iron compte employer un processus de transformation appelé Finex et qui appartient à l’entreprise coréenne Posco.

Est-ce que l’emploi de la technologie Finex améliore l’analyse de rentabilité comparativement à celle de 2015? M. McKenzie répond qu’il n’était pas président de Maritime Iron à ce moment, et que les choses ont changé depuis 2015.

Peu de détail sur les émissions atmosphériques

Maritime Iron dévoile peu d’information quant aux conséquences de l’usine proposée sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province. Il s’agit d’une question clé pour l’étude d’impact environnemental.

Greg McKenzie affirme qu’il ne peut entre-temps improviser des estimations. Ce serait agir de façon irresponsable, dit-il.

Selon Brian Gallant, le projet aura une empreinte écologique plus faible grâce à la technologie Finex. L’usine produirait un gaz qui serait récupéré comme combustible de rechange à la centrale d’Énergie NB, à Belledune.

La centrale thermique de la société Énergie N.-B. à Belledune Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Cela réduirait l’utilisation du charbon comme combustible dans la centrale, dont les émissions diminueraient à une mégatonne par année. La centrale produit à l’heure actuelle 2,8 mégatonnes de GES par année.

Étant donné que l’usine transformera du minerai du Québec et du Labrador qui est à l’heure actuelle expédié en Chine, les émissions de GES résultant du transport diminueraient aussi.

Mais l’usine produira aussi des émissions, reconnaît le président de Maritime Iron. Quant à savoir de quelle quantité il est question, il ne peut fournir d’estimation pour le moment. Ce sera inclus dans l’étude, dit-il.

Un objectif du Nouveau-Brunswick remis en question

Le Nouveau-Brunswick a inscrit dans une loi son objectif de réduire ses émissions de GES à 10,7 mégatonnes d’ici 2030. Toute augmentation des émissions rendrait ce but plus difficile à atteindre. De plus, les émissions de l’industrie du transport maritime ne comptent pas pour la province.

Le premier ministre Gallant a déjà indiqué qu’il a pu éviter d’imposer une taxe carbone sur l’essence parce que la province a atteint les cibles du fédéral en matière de GES. Cela aussi serait menacé si l’usine projetée à Belledune entraîne une augmentation nette des émissions.

Le port de Belledune au Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/François Vigneault

Une diminution de la combustion de charbon à Belledune serait « très positives », selon David Coon, mais si l’usine fait augmenter les émissions de GES, il faudra évidemment faire d’autres diminutions ailleurs, ajoute-t-il.

Le président de Maritime Iron ne précise pas si l’entreprise a envisagé de s’établir dans une autre province. Il reconnaît qu’il est possible de construire l’usine à divers endroits, mais il ajoute qu’il est sensé de le faire à Belledune, un endroit toujours présenté comme un site industriel.

Le site Internet de Maritime Iron n’indique aucune autre activité d’affaires que le projet de Belledune.

D’après un reportage de Jacques Poitras