Un texte de Katy Larouche

Depuis plusieurs mois, des centaines de milliers d’œufs de saumon incubent aux nouvelles installations de la station piscicole.

Un panneau d'interprétation dans la salle d'incubation donne des explications sur le processus. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Ce projet d’envergure découle de sept ans d’efforts de la Société saumon de la rivière Romaine. L’organisme a été créé dans la foulée de la construction du complexe hydroélectrique de la Romaine. Hydro-Québec s’est alors engagée à aider à restaurer la population de saumon qui était déjà en déclin dans cette rivière.

Recréer l’habitat naturel

Les œufs produits en partenariat avec l’Université Laval ont été transportés par avion vers la Minganie pour qu’ils puissent éclore à la station piscicole. Ils sont baignés dans l’eau qui est pompée à même la rivière.

La rivière Romaine. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Le coordonnateur de la Société saumon de la rivière Romaine, Yves Richard, indique que cette eau est simplement filtrée pour en retirer les sédiments.

C'est la température réelle du milieu pour les alevins, c'est presque comme s'ils naissaient dans la rivière. Yves Richard, coordonnateur de la Société saumon de la rivière Romaine

Les recherches tendent à démontrer l’importance de garder les alevins dans un habitat le plus naturel possible. Les bactéries qu’on retrouve dans l’eau aideraient les alevins à mieux s’adapter lorsqu’ils sont retournés en rivière. Ils y sont d’ailleurs ensemencés le plus tôt possible dans leur cycle de vie.

« L'idée de base, c'est de les ensemencer avant de les nourrir, parce qu’un alevin qui va commencer à se nourrir directement dans l'eau de la rivière en théorie va être plus combatif qu'un alevin qu'on a nourri », souligne Yves Richard.

Sensibiliser les enfants

Avec le programme Histoire de saumon, la Société saumon de la rivière Romaine implique des élèves des écoles de la Minganie. Depuis 2 ans, des classes accueillent des œufs de saumons qui incubent dans un aquarium pendant trois mois avant que les élèves ensemencent eux-mêmes les alevins dans la Romaine.

Ces élèves ont d’ailleurs été parmi les premiers visiteurs de la nouvelle station piscicole. Selon la responsable des communications de la Société, il est important de faire découvrir cet environnement de recherche aux enfants.

La lumière rose est utilisée car elle n'est pas perçue par les alevins qui se sentent ainsi dans un milieu naturel, ce qui réduit le stress pour les alevins. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Peut-être qu'il y a certains élèves qui vont avoir envie d'aller étudier en science et de devenir les biologistes de demain. Rosemarie Gagnon-Poiré, responsable des communications, Société saumon de la rivière Romaine

Des familles de la région ont participé à la mise à l'eau des alevins dans la rivière. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Comme les saumons qui font leur retour dans leur rivière d'origine, la Société saumon de la rivière Romaine espère que cette station saura aussi inciter certains jeunes Minganois à revenir s'établir dans leur région natale.